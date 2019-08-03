Москва, 3 августа, 2019, 17:36 — ИА Регнум. В центре Москвы из-за угрозы погромов закрылись сразу два магазина «Дикси». Об этом сообщило издание «Daily Storm».

Max071086 Магазин «Дикси»

Речь идёт о районе «Чистые пруды», где, в частности, проходит несогласованная акция незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва.

«Покупателей разворачивают одного за другим. Охранник одного из супермаркетов рассказал, что руководство опасается погромов», — сообщили в телеграмм-канале издания.

Напомним, ранее в Москве закрыли станцию метро «Трубная». Полиция выставила временные ограждения перед входом в вестибюль станции и через громкоговоритель призывает собравшихся разойтись. Пройти в метрополитен нельзя.