Москва, 3 августа, 2019, 17:14 — ИА Регнум. 50 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 3 августа, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Александр Маркин Домодедово

Так, по состоянию на 17:12 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны одиннадцать рейсов, ещё девять отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны двадцать два авиарейса; в аэропорту «Внуково» задержаны пять авиарейсов, еще три отменены.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных воздушных гаванях пока не сообщаются.