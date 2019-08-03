Гонконг, Китай, 3 августа, 2019, 16:57 — ИА Регнум. В Гонконге проводят новую акцию протеста десятки тысяч человек, которые не поддерживают законопроект об экстрадиции подозреваемых в преступлении материковому Китаю. Об этом сообщает «Би-би-си».

Hokachung Тоннель Кросс-Харбор

Участники очередных протестов, которые собрались в районе Монгкок, перекрыли тоннель Кросс-Харбор и выстраивают на улицах баррикады.

Напомним, 2 августа постпред КНР в ООН Чжан Цзюня сообщил, что Китай «не допустит вмешательства» иностранных государств в свою внутреннюю политику.

Как передавало ИА REGNUM, массовые протесты против закона об экстрадиции преступников проходят в Гонконге с 31 марта 2019 года. Повод для протестов, по мнению ряда экспертов, является лишь формальностью, а реальной целью может быть недопущения еще большей интеграции Гонконга и материкового Китая.

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