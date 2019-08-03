Десятки людей задержали на Трубной площади в Москве за полчаса
Москва, 3 августа, 2019, 16:55 — ИА Регнум. В Москве на Трубной площади задержали несколько десятков человек за последние полчаса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Дарья Антонова ИА REGNUM
На несогласованной акции протеста в Москве задерживали не только участников, но и наблюдателей (на фото — наблюдатель московской Хельсинской группы)
По его словам, задержания стали массовыми. Полиция выбирает в толпе людей, которых планирует задержать, и отводит их в автозаки.
Согласно наблюдениям корреспондента, за последние полчаса на Трубной площади задержали около полусотни участников акции.
Подавляющее большинство задержанных — юноши и мужчины. Девушек сотрудники правоохранительных органов не трогают даже в тех случаях, когда у тех есть с собой плакаты или они выкрикивают лозунги.