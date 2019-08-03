Москва, 3 августа, 2019, 16:45 — ИА Регнум. В эти минуты в Москве объявили закрытой станцию метро «Трубная», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оцепление у станции метро «Трубная»

Полиция выставила временные ограждения перед входом в вестибюль станции. Пройти в метрополитен нельзя. Полиция через громкоговоритель призывает собравшихся разойтись.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 3 августа проходит несогласованная акция оппозиции. Одним из мест протеста стала Трубная площадь.