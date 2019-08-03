Москва, 3 августа, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что присутствует на Трубной площади в качестве общественного наблюдателя. Он смотрит на нарушения «со всех сторон» — как со стороны протестующих, так и со стороны правоохранительных органов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Григорьев на несогласованной акции протеста

Григорьев отметил, что полиция проводит задержания выборочно, в основном тех, кто ведёт себя провокационно.

«Я увидел девушку, которая специально упала при мне. После этого она схватилась за лицо и бежала за полицейскими, демонстрируя, что что-то с ней произошло. Я спросил: «Что произошло?» попросил убрать руку, оказалось, что никаких следов нет. Я говорю об отдельной ситуации, отдельной девушке, которая была явно провокатором», — сказал он.