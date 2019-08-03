Москва, 3 августа, 2019, 16:29 — ИА Регнум. В эти минуты полиция проводит задержания на Трубной площади в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Задержание участников несогласованной акции протеста

Если до этого случаи задержаний были единичными, теперь к автозакам подводят группами, по три-шесть человек. Действия правоохранительных органов стали более решительными, отмечает корреспондент. Полицейские змейкой пробираются в толпу протестующих и выхватывают тех, кого намерены задержать.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным портала «ОВД-Инфо», в Москве на 16:00 задержано 311 человек.