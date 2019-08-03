Киев, 3 августа, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Ввести безвизовый режим с рядом стран, жители которых приезжают на Украину с целью оздоровления, предложил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 3 августа сообщает «Укринформ».

President.gov.ua Владимир Зеленский

Зеленский предложил составить список стран, откуда на Украину с целью лечения часто приезжают граждане и представить этот список в МИД Украины на рассмотрение для введения безвизового режима.

По словам Зеленского, множество людей приезжают с целью оздоровления на Украину и бюрократические препоны им только мешают. При этом точное количество стран Зеленский не назвал.

Кроме того, Зеленский заявил, что количество выезжающих за пределы Украины с медицинскими целями граждан значительно больше, чем количество въезжающих с такими же целями в страну иностранцев. Поэтому для Украины вопрос медицинского туризма стоит весьма остро.

Ранее ИА REGNUM сообщало о размере заработной платы президента Украины Владимира Зеленского.