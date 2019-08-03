Москва, 3 августа, 2019, 16:13 — ИА Регнум. В Москве на митингах оппозиции задержано 311 человек, сообщает «ОВД-Инфо».

Дарья Антонова ИА REGNUM Задержание участников несогласованной акции протеста

Сайт уточняет, что эта информация актуальна на 16:00. Ранее данные о задержанных опубликовало МВД. По их данным, задержали 30 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 3 августа проходит несогласованная акция оппозиции. Полиция проводит задержания.