Москва, 3 августа, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Имя наиболее вероятного соперника российского бойца смешанного стиля (ММА) на турнире промоушна Bellator, назвал 3 августа один из представителей организации.

Mark Richardson Куинтон Джексон с фанатами

По его мнению, будущим соперником Федора Емельяненко станет американец Куинтон Джексон по прозвищу Рэмпейдж.

«Джексон является наиболее вероятным вариантом соперника», — приводит ТАСС слова представителя Bellator.

Отметим, ранее, в январе текущего года, Федор Емельяненко проиграл нокаутом поединок с другим американцем Райаном Бейдером в финале Гран-При Bellator. В общей сложности в активе 42-летнего российского бойца 35 побед, шесть поражений и один несостоявшийся бой в ММА.

Напомним, 41-летний Куинтон Джексон является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). На его счету 38 побед и 13 поражений.