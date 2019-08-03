Москва, 3 августа, 2019, 15:43 — ИА Регнум. В эти минуты на Трубной площади в Москве находятся около тысячи человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Несогласованная акция протеста на Трубной площади

Сколько из них участников митинга, полиции, журналистов и случайных прохожих, определить трудно.

На месте присутствует немало пешеходов, прогуливающихся в выходной день по центру Москвы. Нередко они проявляют недовольство происходящими событиями, причём как действиями полиции, затрудняющими свободный проход через площадь, так и участниками волнений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 3 августа прошли задержания участников несогласованной акции.