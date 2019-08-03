Москва, 3 августа, 2019, 15:31 — ИА Регнум. В толпе на несанкционированной акции в Москве есть люди, которые принимают решения, передаёт 3 августа корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Несогласованная акция протеста на Трубной площади

«Есть люди, которые принимают решения, выбирают маршруты. «Пойдёмте туда», «туда», хлопаем». Остальные участники групп следуют их командам. К ним присоединяются ещё люди, образуется толпа, которая в итоге меняет маршрут шествия», — сообщает корреспондент.

В эти минуты с Трубной площади выходит толпа участников митинга, хлопая в ладоши. Их никто не задерживает.

Большинство задержанных, по наблюдениям корреспондента, либо сидели на лавочках возле площади, либо стояли в стороне.