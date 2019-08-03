Пенза, 3 августа, 2019, 18:30 — ИА Регнум. В Пензе стартовал ежегодный Сурский косплей-фестиваль Ajisai. Впервые за годы проведения местом действия стала Пензенская областная библиотека имени Лермонтова, сообщает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.

Артем Дубровский Жюри фестиваля за работой

Артем Дубровский Жюри фестиваля за работой

Ajisai проходит в Пензе уже в шестой раз. До этого сурские косплееры ютились в городских Домах Культуры, а в 2019 году решили перебраться в зал побольше — недавно построенную Пензенскую областную библиотеку имени Михаила Юрьевича Лермонтова. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM главный организатор мероприятия Ирина (в косплей-среде известная под никнеймом Риан), эта площадка хорошо подходит для фестиваля, а само мероприятие стало более масштабным.

Ира «Риан», главный организатор Ajisai 2019. «По сравнению с прошлым годом, фестиваль заметно вырос в плане качества подаваемых заявок — участники в этом году сильнее, чем в прошлом. Выросли и масштабы, что заставило нас перебраться на новую площадку. Это успех. Новое помещение просто великолепно подходит для подобных мероприятий. ДК, в которых проходил Ajisai в прошлые годы, отличались небольшим фойе, где всем было тесно. В этом же году и участникам, и зрителям есть где развернуться.

Артем Дубровский Фем-Марио и Боузетта

Артем Дубровский Ведущие фестиваля в образах Кроули и Азирафеля

Основное действие перенеслось на главную сцену библиотеки. В течение всего дня здесь проходят дефиле лучших косплееров Пензы и гостей из соседних городов. Не обходится и без вокальных номеров и танцевальных выступлений каверденс-коллективов. Отдельным сюрпризом для участников стали ведущие — в этом году Dasakura и Рыжий Рыж предстали перед зрителями в образах Кроули и Азирафеля из недавнего сериала «Благие Знамения».

Артем Дубровский Шлем Кайло Рена на ярмарке

В фойе посетители Ajisai могут ознакомиться с работами участников конкурса фотокосплея и художников. Отдельные зоны выделены под фото-угол, где все желающие косплееры могут прибегнуть к услугам профессиональных фотографов, и ярмарку — множество рядов с атрибутикой по играм, комиксам, сериалам и аниме с мангой.

Артем Дубровский Выступление каверденс-коллектива

Фестиваль завершится в 19:00 после внеконкурсных выступлений и торжественной церемонии награждения. На ней будут выбраны лучшие представители из каждой номинации: косплееры, вокалисты, танцоры и клипмейкеры.