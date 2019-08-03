Порядка 80 человек полиция задержала на несогласованном шествии в Москве
Москва, 3 августа, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Порядка 80 человек были задержаны на несогласованном шествии внесистемной оппозиции в центре Москвы. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает «ОВД-Инфо».
Дарья Антонова ИА REGNUM
ОМОН выводит людей с Трубной площади
Как ранее сообщало ИА REGNUM, оппозиционеры пытались устроить несанкционированное шествие по московским бульварам. Однако их собралось немного, к тому же пошёл дождь.
Столичная полиция сразу предупредила, что акция является несогласованной, и принимающие в ней участие граждане нарушают закон.
Большая часть задержаний была осуществлена на Пушкинской и Трубной площадях.