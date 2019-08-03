Москва, 3 августа, 2019, 15:23 — ИА Регнум. На территории Трубной площади в Москве задержали человека с политическим плакатом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Задержание участников несогласованной акции протеста

«Активист держал плакат в руках», — пояснил корреспондент.

Позднее задержали ещё двоих участников несанкционированной акции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 3 августа полиция задерживает участников несанкционированной акции в центре города.