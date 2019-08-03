На Трубной площади в Москве задержали активиста с политическим плакатом
Москва, 3 августа, 2019, 15:23 — ИА Регнум. На территории Трубной площади в Москве задержали человека с политическим плакатом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Задержание участников несогласованной акции протеста
«Активист держал плакат в руках», — пояснил корреспондент.
Позднее задержали ещё двоих участников несанкционированной акции.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 3 августа полиция задерживает участников несанкционированной акции в центре города.