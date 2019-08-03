Москва, 3 августа, 2019, 15:00 — ИА Регнум. В эти минуты на Трубной площади в Москве полиция производит задержания участников несанкционированного митинга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Протестующий

«Только что возле меня сотрудники полиции задержали троих молодых людей и отвели их в автозак», — сообщил корреспондент.

По его словам, задержания проводятся и в других местах площади, общее количество их количество пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, протестная акция 3 августа является несогласованной.