Москва, 3 августа, 2019, 14:59 — ИА Регнум. В Москве на Пушкинской площади сотрудники полиции задержали порядка 40 человек, которые пытались принять участие в несанкционированном шествии внесистемной оппозиции. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Полиция изначально просила граждан, которые намеревались принять участие в несанкционированном шествии, разойтись. Но те не вняли просьбам.

В итоге полиция начала задержания. Поскольку протестующих было не много, задержали порядка 40 человек. Но эта цифра может увеличиться.

Параллельно с этим на Трубной площади задержали порядка 5 человек.