Волгоград, 3 августа, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Два человека погибли, шестеро получили травмы в результате столкновения нескольких машин на мосту в городе Волжском в Волгоградской области. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

34.мвд.рф Массовое ДТП на Волжской ГЭС

ДТП произошло на мостовом переходе «Плотина ГЭС — Волгоград» около 14:15 (13:15 мск) 3 августа. Столкнулись три легковых автомобиля, в том числе ВАЗ-2112, Renault Duster и автомобиль, марка которого не установлена.

В результате ДТП на месте погибли два пассажира ВАЗ-2112. Ещё шесть человек получили травмы. Среди пострадавших — один ребёнок с травматической ампутацией руки.

Пострадавшие и тела погибших были деблокированы прибывшими на место происшествия сотрудниками МЧС. Пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Движение в месте ДТП затруднено.

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