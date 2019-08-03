Москва, 3 августа, 2019, 14:44 — ИА Регнум. В Москве продолжается попытка внесистемной оппозиции провести несанкционированное массовое мероприятия в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты на выборах в Московскую городскую думу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Перестройка

Первоначально оппозиция планировала собраться в нескольких точках на Бульварном кольце — у Пречистенских ворот, Никитских ворот, в Новопушкинском сквере, на Трубной, Тургеневской площадях и у Покровских ворот.

Однако количество участников акции оказалось не столь значительным, как это было 27 июля, когда правоохранительные органы задержали 1,3 тыс. человек.

На Трубной площади полиция уже вытеснила несколько десятков протестующих. На Пушкинской площади задержаны около 33 человек.

В районе Тургеневской площади и возле Чистых прудов собрались порядка 300−400 оппозиционеров. С другой стороны Чистых прудов на площади Покровские ворота собралось около 500 человек, и они выдвинулись в сторону Мясницкой улицы.