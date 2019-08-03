Хайфон, Вьетнам, 3 августа, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё 13 числятся пропавшими без вести в результате наводнения на севере центральной части Вьетнама. об этом 3 августа сообщает издание VN Express.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

Причиной наводнений стал шторм «Вифа» (Wipha), обрушившийся вечером 2 августа на побережье провинции Куангнинь на северо-востоке Вьетнама и на город-порт Хайфон. Шторм вызвал сильные ливни, затопившие сразу несколько провинций во Въетнаме. В частности, от наводнений, вызванных ливнями, пострадали провинции Куангнинь и Тханьхоа.

В результате наводнения погиб 58-летний житель провинции Тханьхоа, его тело разыскивается. Всего под удар стихии попали 20 жилых домов, которые были снесены потоком воды.

Три человека получили ранения, ещё 13 числятся пропавшими без вести. При этом отмечается, что поисково-спасательная операция затруднена из-за продолжающегося шторма.

В нескольких районах провинции были повреждены автотрассы, а сошедшие оползни изолировали несколько населённых пунктов. В двух районах полиции были повреждены 34 жилых дома и здание детского сада. В столице Вьетнама ветром вырвало несколько десятков деревьев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о штормовом предупреждении в Свердловской области. В регионе ожидается штормовой ветер и обильные ливни.