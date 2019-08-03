Москва, 3 августа, 2019, 14:39 — ИА Регнум. В эти минуты полиция Москвы вытесняет участников незаконного митинга, собравшихся на Трубной площади в Москве, передаёт 3 августа корреспондент ИА REGNUM.

Антон Привальский ИА Красная Весна Полиция

По его словам, протестующих уже вытеснили с Трубной площади и продолжают вытеснять по Цветному бульвару. Некоторым удаётся выскользнуть из толпы, они оказываются за спинами полиции, но продолжать протесты уже не могут.

Полиция пока действует без применения силы, не использует дубинки, технику.

Как сообщало ИА REGNUM, акция протеста в Москве 3 августа не согласована с властями.