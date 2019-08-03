Санкт-Петербург, 3 августа, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» проиграл футболистам «Краснодара» в матче 4-го тура молодежного первенства России по футболу.

Павел Кузнецов. Футбол. 1930-е г

Игра проходила на поле СДЮШОР «Смена» — Академии «Зенита» в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голами в составе «Краснодара» отметились полузащитники Дмитрий Иванов (45-я минута) и Руслан Апеков (48-я).

Отметим, по итогам встречи «Краснодар» с 87 очками занимает пятое место в турнирной таблице молодежного первенства России по футболу. «Зенит» с 9 очками — на второй строчке.