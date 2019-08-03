Москва, 3 августа, 2019, 14:33 — ИА Регнум. В Москве сотрудники полиции вытеснили полторы сотни протестующих с Трубной площади, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

После того, как собравшиеся на площади люди начали проявлять активность и выкрикивать лозунги, полиция сначала через громкоговоритель попросила их разойтись. Протестующие проявили неповиновение, молча хлопая в ладоши. Тогда ОМОН слаженными действиями вытеснил участников митинга с площади.

Как сообщало ИА REGNUM, акция оппозиции 3 августа в Москве является несогласованной.