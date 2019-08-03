Москва, 3 августа, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Наиболее распространённый в России размер заработной платы составляет 23,5 тысяч рублей. Это следует из предварительных данных Росстата за апрель 2019 года.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Еще меньше

По данным источника, приводимым «Известиями», такая зарплата является самой модальной, то сеть наиболее распространенной. При этом средняя зарплата в России составляет показатель в два раза больше — 47,7 тысяч рублей, однако большинство экспертов считают более объективно отражающим уровень доходов граждан именно размер наиболее распространенной.

Также, по мнению представителей экспертного сообщества, такая большая разница между средней и модальной зарплатой говорит о том, что в обществе сохраняется неравенство.

Отметим, Росстат публикует данные о доходах граждан России один раз в два года. В 2019 году в этом исследовании приняло участие 101,4 организации всех отраслей российской экономики.