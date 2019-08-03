Москва, 3 августа, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Трубную площадь в Москве начала оцеплять полиция, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Несогласованная акция протеста в Москве

Сотрудники полиции через громкоговоритель призывают граждан разойтись.

На месте собрались не менее 150 человек. Началось первое движение, выкрики из толпы. Ситуация накаляется.

«ОМОН надевает маски, над площадью летает вертолёт», — сказал корреспондент.