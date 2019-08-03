Полиция убеждает разойтись с места незаконной акции в Москве
Москва, 3 августа, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Трубную площадь в Москве начала оцеплять полиция, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста в Москве
Сотрудники полиции через громкоговоритель призывают граждан разойтись.
На месте собрались не менее 150 человек. Началось первое движение, выкрики из толпы. Ситуация накаляется.
«ОМОН надевает маски, над площадью летает вертолёт», — сказал корреспондент.