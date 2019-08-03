Москва, 3 августа, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Через 10 минут после анонсированного начала акции люди начали собираться на Трубной площади, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Несогласованная акция протеста в Москве

По его словам, в 14:10, помимо журналистов и полиции, в этом месте присутствует полторы сотни граждан. Они стоят в ожидании, никуда не идут, лозунгов не выкрикивают.

Как сообщало ИА REGNUM, акция должна была начаться в 14:00.