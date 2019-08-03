Москва, 3 августа, 2019, 14:15 — ИА Регнум. В Москве 3 августа полиция проводит беседы с возможными участниками протестной акции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Несогласованная акция протеста в Москве

Около 14:00 на одной из объявленных точек сбора оппозиции в столице на Трубной площади сотрудники полиции возле выхода из метро выборочно останавливают прохожих и интересуются, планируют ли они принять участие в акции протеста. Если те отвечают утвердительно, полицейские устно предупреждают о незаконности акции и недопустимости этих действий, после чего отпускают.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в 14:10 на Трубной площади по-прежнему малолюдно.