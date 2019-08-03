Оппозиция не пришла на Трубную площадь в Москве
Москва, 3 августа, 2019, 14:09 — ИА Регнум. В Москве объявленная оппозицией точка сбора несанкционированного митинга на Трубной площади оказалась пустой, передаёт 3 августа корреспондент ИА REGNUM.
Andres rus
Трубная площадь в Москве
Акция протеста, согласно распространённым в социальных сетях анонсам, должна была начаться в 14:00. Но в это время на Трубной площади, в одной из главных точек сбора, собрались лишь журналисты, блогеры и полиция.
Дождь, начавшийся за полчаса до старта акции, уже завершился.