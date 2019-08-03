Москва, 3 августа, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Часть крыши строящегося ангара обрушилась на территории международного аэропорта Шереметьево. Об этом журналистам сообщила глава дирекции общественных связей аэропорта Анна Захаренкова.

ИА Красная Весна Строительство на территории аэропорта «Шереметьево»

По словам Захаренковой, произошло обрушение сборных конструкций, составляющих основание крыши ангара для самолётов.

При этом Захаренкова уточнила, что строящийся ангар не имеет отношения к обслуживанию пассажиров, находится он вдали от пассажирских терминалов, за пределами лётного поля.

При обрушении конструкций никто не пострадал, так как в момент обрушения на территории ангара и возле него никого не было. На работу аэропорта и на расписание авиарейсов инцидент никак не повлиял. Воздушная гавань продолжает свою деятельность в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации более 300 человек из аэропорта «Рощино» в Тюмени. Причиной эвакуации граждан стало задымление, вызванное возгоранием жира в вытяжке одного из кафе на территории аэропорта.