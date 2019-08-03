Киров, Калужская область, 3 августа, 2019, 13:43 — ИА Регнум. 23-летний житель Кирова Калужской области подозревается полицией в сожжении венка на Вечном огне у могилы Неизвестного солдата на городской площади Победы. Об этом 3 августа рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM врио начальника отдела информации и общественных связей калужского областного управления МВД России Елена Лесик.

belinkaluga.ru Воинский мемориал на площади Победы в городе Киров Калужской области

По её словам, 1 августа 2019 года около 20:00 в дежурную часть МО МВД России «Кировский» поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, находясь на площади Победы, бросил в Вечный огонь венок с памятника.

«Гражданин был доставлен в территориальный орган внутренних дел для установления обстоятельств произошедшего. Им оказался местный житель 1996 года рождения. По данному факту проводится полицейская проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщила Елена Лесик.

Вечный огонь на площади Победы калужского города Киров находится у могилы Неизвестного солдата с останками летчика Красной Армии, погибшего над местным посёлком железнодорожников в 1942 году, во время Великой Отечественной войны.