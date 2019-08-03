Красноярск, 3 августа, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Авиация Министерства обороны Российской Федерации сегодня, 3 августа, ликвидировала 16 крупных очагов лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

24.mchs.gov.ru Тушение лесных пожаров

Сообщается, что с утра 3 августа самолеты Ил-76 ВТА выполнили 16 вылетов и сбросили в общей сложности 672 тонны воды. Одновременно с этим вертолеты Ми-8 выполнили 20 вылетов, сбросив 110 тонн воды.

Этими усилиями удалось ликвидировать 16 крупных очагов лесных пожаров.

Отмечается, что использование самолетов и вертолетов Минобороны России для тушения лесных пожаров в пять раз снизило скорость распространения огня и позволило ликвидировать задымление воздуха в городах и населенных пунктах Красноярского края.