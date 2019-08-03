Москва, 3 августа, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о ротации президиума Государственного совета РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru На заседании президиума Госсовета

Согласно документу, в президиум Госсовета РФ вошёл губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Также в состав президиума вошли: губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Омской области Александр Бурков, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, глава Якутии Айсен Николаев.

Напомним, в предыдущий состав президиума входили главы: Ивановской области Станислав Воскресенский, Пензенской области Иван Белозерцев, Псковской области Михаил Ведерников, Ставропольского края Владимир Владимиров, Магаданской области Сергей Носов, Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Тюменской области Александр Моор, Новосибирской области Андрей Травников.

ИА REGNUM напоминает, в декабре 2018 года нижегородский губернатор был назначен руководителем рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Экология».