Нью-Йорк, США, 3 августа, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Панамский защитник футбольного клуба «Сиэтл Саундерс» и национальной сборной своей страны Роман Торрес получил дисквалификацию на 10 матчей американо-канадской Главной лиги футбола (MLS) за употребление допинга, сообщает 3 августа пресс-служба лиги.

Антон Зайцев Роман Торрес

По данным пресс-службы, 33-летний панамец признан виновным в употреблении веществ, улучшающих спортивные результаты и кроме отстранения на 10 матчей лиги, получит штраф в 20% годовой зарплаты.

Также отмечается, что футболист сможет вернуться к выступлениям в команде в конце сентября текущего года.

Кроме этого, как стало известно ранее, сам футболист утверждает, что он не употреблял данное вещество преднамеренно и оно могло попасть в его организм с пищевой добавкой, которую он приобрел в США.

Отметим, Роман Торрес играл в составе сборной Панамы на чемпионате мира 2018 года по футболу в Москве.