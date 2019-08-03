Санкт-Петербург, 3 августа, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Словацкий хавбек футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит» Роберт Мак получил предложение о переходе в турецкую команду «Бешикташ», сообщил агент футболиста Юрас Венглос, его слова приводит 3 августа YeniVatanGazetesi.

Кирилл Венедиктов Роберт Мак

«Да, нам поступило предложение от «Бешикташа», — заявил Венглос, отметив, что у его подопечного есть и другие варианты со всей Европы, так как он является ценным игроком.

Также агент 28-летнего словака отметил, что после перехода в состав бело-голубых бразильского полузащитника «Барселоны» Малкома, его клиенту будет сложнее получить шанс в «Зените» и потому игрок хочет перейти в такой клуб, где это у него будет место в стартовом составе, а «Бешикташ» — это один из таких вариантов.

«Примем окончательное решение в ближайшие дни и всё объясним», — заключил Юрас Венглос.

Отметим, Роберт Мак перешел в «Зенит» из ПАОК за 3,5 млн евро. В минувшем сезоне сыграл за бело-голубых в 63 матчах и отметился в них 12 голами и 10 результативными передачами.

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