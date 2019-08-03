Новосибирск, 3 августа, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Двое взрослых и трое детей пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Новосибирской области. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Петр Данилов ИА Красная Весна ДПС

Авария произошла в Кочковском районе Новосибирской области на 234-м километре автодороги К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Произошло опрокидывание пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter, следовавшего по маршруту из Казахстана в Новосибирск.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что у микроавтобуса на ходу лопнула шина на одном из задних колёс.

В результате аварии пострадали пять человек, в том числе трое детей. Все пострадавшие были госпитализированы в Кочковскую центральную районную больницу. О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших взрослых и трёх пострадавших детях в результате аварии с участием одного грузового и двух легковых автомобилей в Воронежской области.