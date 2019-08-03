Нью-Дели, 3 августа, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Конституционная коллегия Верховного суда Индии отметила, что посредничество по делу храма Рамы в священном городе Айодхья не увенчалось успехом. Ранее, посредничество происходило в рамках обсуждения данного вопроса представителями различных мусульманских и индуистских религиозных партий.

आशीष भटनागर Айодхья

Сообщается, что Верховный суд начнет рассмотрение данного дела в обыкновенном порядке с 6 августа.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в первую очередь суд будет рассматривать апелляции против решения суда Аллахабада от 2010 года со стороны индуистских и мусульманских партий. Это решение закрепляло раздел земли храма Рамы между религиозными общинами в соотношении 2 к 1.

Напомним, что храм Рамы в Айодхье стал причиной противоречий между мусульманами и индусами Индии, которые переросли в вооруженные погромы в 1992 году. Мусульманский правитель Бабур разрушил этот храм в 16 веке и построил на его месте мечеть «Бабри Масджид». В конце 20 века идея восстановления разрушенного храма стала политическим лозунгом партии БДП. Мечеть была разрушена индусами во время политических волнений в 1992 году, но на ее месте так и ничего не было построено.