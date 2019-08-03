Нью-Дели, 3 августа, 2019, 19:14 — ИА Регнум. Посол Индии в США высоко оценил вклад индийских IT-компаний в экономику Соединенных Штатов. По его словам, в 2017 году эти компании увеличили ВВП США на 57,2 миллиардов долларов.

Anjanesh Kumar Клавитура. Индийский флаг

«В индийских компаниях, предоставляющих IT-услуги и осуществляющих свою деятельность в США, работают более 175 тысяч сотрудников. Это примерно 8,4% всех занятых в этой сфере», — заявил на бизнес форуме в Денвере ХаршВардханШрингла.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», глава посольства также отметил, что вклад компаний вышел далеко за пределы экономики. Это проявляется в различных программах, организованных индийскими компаниями. Например, Tata Consultancy Services запустила образовательную программу под названием «Мое будущее в школе».

Немаловажным фактором сотрудничества, по мнению посла, является и уровень двусторонних инвестиций. В 2018 году они достигли 60 миллиардов долларов. «В этой связи невозможно переоценить значение компаний, предоставляющих IT-услуги», — отметил он.