Исламабад, 3 августа, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Официальные представители Пакистана заявили о том, что арестовали индийца по подозрению в шпионаже. Согласно сообщениям СМИ, он подозревается в шпионаже за ядерным объектом в северо-восточной провинции Панджаб. Службы безопасности Пакистана сообщили, что арестованному 24 года, и он называет себя Раджу Лаксман. По словам молодого человека, он проживал в Индии, в округе Индор штата Мадхья-Прадеш.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

В качестве доказательства того, что арестованный подозреваемый является индийцем, СМИ Пакистана распространили фотографию бирки «Сделано в Индии» на его нижнем белье.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», представители штата Мадхья-Прадеш заявляли, что не получали официальную информацию о данном аресте. Полиция штата проверила списки регистрации людей, проживающих в этом округе, тем не менее, никого под именем Раджу Лаксман не нашла.

По словам пакистанских служб безопасности, при аресте у него была найдена зажигалка, 20 грамм табака, 1115 рупий, два лезвия и вырезка из газет. По заявлениям СМИ, в настоящее время его допрашивают в неизвестном месте.