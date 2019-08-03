Красногорск, 3 августа, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу сегодня, 3 августа, открыл пятые Армейские международные игры.

Mil.ru Сергей Шойгу

Торжественная церемония открытия пятых Армейский международных игр состоялась в военно-патриотическом парке культуры и отдыха вооруженных сил «Патриот».

"Сегодня мы даём старт юбилейному сезону Игр. В течение двух недель на территории десяти государств в захватывающих поединках сойдутся лучшие военные специалисты из 39 стран», — сказал Шойгу на церемонии открытия игр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках этих Игр пройдут 32 международных состязания. Территориально состязания пройдут как в России, так и на территории Азербайджана, Армении, Белоруссии, Исламской Республики Иран, Казахстана, Китайской Народной Республики, Монголии и Узбекистана.

Шойгу отметил, что данные Игры уже стали заметным мировым событием, и с каждым годом они набирают популярность, приобретая всё больше горячих поклонников.