Нью-Дели, 3 августа, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индии заявило, что, несмотря на неоднократные призывы индийской стороны придерживаться соглашений, Пакистан продолжает нарушать режим прекращения огня на границе.

A.Savin Здание секретариата в Нью-Дели

«В сообщении, направленном официальным лицам Пакистана, мы заявили, что это противоречит всем установленным нормам гуманитарного и военного поведения», — заявил журналистам пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Индии РавишКумар.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», представитель МИД на пресс-конференции также высказался по поводу ситуации вокруг осужденного в Пакистане индийца по имени ГуламФарид. По сообщениям СМИ, он до сих пор находится в тюрьме, несмотря на то, что его срок заключения закончился в октябре 2018 года.

«Мы неоднократно просили Пакистан освободить его. Наша комиссия постоянно занимается этим вопросом и оказывает на них давление», — отметил он.