Пекин, 3 августа, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Дочернее подразделение компании Huawei Technologies Co. — ООО «Техкомпания Хуавэй» отчиталась о выросшей в 2018 году почти в 2,5 раза выручке.

A4-Nieuws Huawei

По данным баз данных СПАРК, приводимым РБК, выручка ООО «Техкомпания Хуавэй выросла с 61,7 млрд рублей по итогам 2017 года до 132,3 млрд рублей по итогам 2018. Таким образом за год чистая прибыль компании увеличилась почти в 2,5 раза, что является для компании рекордным показателем.

Также известно, что такому росту способствовало увеличение продаж мобильных устройств Huawei.

Отметим, компания Huawei производит смартфоны, компьютеры, планшеты, гаджеты «умного» дома, телекоммуникационное и ИТ-оборудование и в настоящее время является второй на российском рынке. На первом месте корейская компания Samsung, на третьем — американская компания Apple.