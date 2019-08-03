Кигали, 3 августа, 2019, 12:47 — ИА Регнум. 1 августа власти Руанды закрыли свои границы с ДРК после того, как в городе Гома, находящемся на границе между двумя странами, был зарегистрирован третий случай заражения вирусом Эбола. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Руанды.

(сс) UNMEER Жертвы вируса Эбола

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, вначале власти беспокоились, что первый зараженный вирусом в Гоме будет контактировать с другими жителями города и таким образом распространит заболевание.

Помимо всего прочего Правительство Руанды опровергло слухи о начале распространения вируса на территории страны.

В свою очередь угандийские власти также подчеркнули, что в стране еще не было зарегистрировано ни одного случая заражения Эболой после обнаружения вируса у прибывшего в страну 5-летнего мальчика, инфицированного вирусом.

Как сообщает ВОЗ, количество зараженных на востоке ДРК продолжается увеличиваться. В результате инфицирования заболеванием погибло уже более 1800 человек. Каждый день вирусом заражается 15 человек.