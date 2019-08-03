Анкара, 3 августа, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Израильский телеканал Channel 12 сообщил, что Израиль проводил тайные переговоры с США, пытаясь добиться исключения Турции из проекта истребителя 5 поколения F-35. Мотивом такого поведения названо стремление страны сохранить свое региональное превосходство в военно-воздушной сфере. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, влиятельные израильские СМИ утверждают, что страна всячески лоббировала принятие в США решения о невозможности участия Турции в программах совместного производства истребителя, для чего на США было оказано закулисное давление, давшее свои плоды на фоне скандала вокруг приобретения Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.Таким образом, Израиль инициировал ситуацию, в которой он остаётся единственной страной региона, имеющей на вооружении истребители F-35. По имеющимся сведениям, Израилю передано 16 самолётов, в контракте страны с производителем Lockheed Martin говорится о поставке 50 машин. Завершение поставок запланировано на 2024 год.