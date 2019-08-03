Анкара, 3 августа, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Глава миграционного отдела Министерства внутренних дел Турецкой Республики Абдуллах Айаз заявил: «В соответствии с принципами, заложенными в нашем законодательстве о депортации, мы не выслали из страны ни одного иностранца, чья жизнь находится в опасности, или в отношении которого имеются подозрения, что на родине он может подвернуться негуманному отношению и пыткам. Этого не будет. Совершенно точно, что такого никогда не происходило». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Абдуллах Айаз заявил, что множество тиражируемой в турецкой СМИ информации о сирийских беженцах является ложной. Он пояснил: «Они не проходят в университеты без экзаменов, им не даётся преференций в рамках медицинского обслуживания, уровень преступности в их среде не является высоким, их коммунальные платежи не оплачиваются государством».Абдуллах Айаз добавил: «Беженцам, проживающим вне специализированных лагерей по программе благотворительной организации Kızılay (Турецкий красный полумесяц), выплачивается 120 лир на человека. Это осуществляется исключительно из бюджета ЕС. Из государственного бюджета Турции никакие пособия не выплачиваются».