Нью-Дели, 3 августа, 2019, 20:23 — ИА Регнум. Через 20 лет Индия обгонит Европу и США по объему потребления электроэнергии. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар со ссылкой на доклад «Новое энергетическое обозрение», подготовленный Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

(сс) Scott Dexter Индия

Исследователи из BNEF подсчитали, что по потреблению электроэнергии Индия обгонит Европу к 2038 году, а США — к 2045. Сообщается, что внутренние потребности в электроэнергии превысят отметку в 5 271 ТВт к 2050 году, что в четыре раза превышает текущие показатели. Основной причиной столь стремительного роста потребления электричества станут повсеместное использование кондиционеров и экологически чистого электротранспорта. В настоящее время расширение энергетического сектора страны осуществляется в основном в рамках государственных программ по полной электрификации Индии и обеспечению бесперебойного энергоснабжения.

Исследователи из Bloomberg New Energy Finance также отметили, что к 2050 году мощности системы электроснабжения Индии будут увеличены более чем в шесть раз с 365 ГВт до 2 300 ГВт. Отметим, что по данному показателю южноазиатское государство уступит лишь Китаю.