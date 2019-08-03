Анкара, 3 августа, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай подал в суд иск на депутата Народно-республиканской партии от Стамбула Мехмета Бекяроглу, обвинив его в нанесении оскорбления и потребовав выплаты компенсации за причинение морального вреда. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, адвокат вице-президента Дениз Язар в исковом заявлении написал, что ответчик в своей речи, произнесенной 10 июля 2019 года и посвященной критике Фуата Окта, вышел за пределы свободы слова. Особо подчеркивается, что оскорбительные выражения, употребленные ответчиком, были широко растиражированы в СМИ. Ответчик обвиняется в оскорблении истца и нарушении его прав. В исковом заявлении подчеркивается, что бранные слова были предназначены не для критики должностного лица, представляющего турецкий народ, а для его публичного оскорбления. По мнению истца, уподобление вице-президента генералу Кенану Эврену, осуждённому за осуществление в 1982 году государственного переворота, также показывает намерение ответчика любым образом унизить Фуата Октая. Резюмируется, что подобное поведение является совершенно неприемлемым по отношению к должностному лицу в публичном пространстве.