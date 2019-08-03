Анкара, 3 августа, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Министр обороны Турции Хулуси Акар на публичном приеме по случаю празднования Дня Вооруженных сил Турции заявил, что попытки ослабить или обесценить роль Турции как гаранта безопасности на Кипре являются бесполезными. Он отметил, что Турция и Северный Кипр уже во множестве случаев показывали свою приверженность цели достижения мира и стабильности. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар обратил особое внимание на значимость статуса Турции как гаранта в кипрском вопросе и подчеркнул: «Все попытки исказить или принизить нашу роль гаранта на Кипре в различных заявлениях не несут в себе никакого смысла, они бесполезны. Ни у кого не должно возникать сомнений в том, что в вопросе защиты прав и интересов турок-киприотов мы будем решительны, пусть никто не пытается себя обнадежить и не совершает ошибок».Министр напомнил, что президент Северного Кипра Мустафа Акынджи предложил греческой стороне создать совместный комитет, посвященный вопросу углеводородных ресурсов, залегающих на континентальном шельфе Восточного Средиземноморья, однако оно было отвергнуто. Хулуси Акар назвал это последним примером вклада Турции в достижение мира и стабильности и указал, что она испытывает затруднения в вопросе доведения своей позиции до сведения греческой стороны.