Исламабад, 3 августа, 2019, 20:34 — ИА Регнум. 2 августа специальный помощник премьер-министра Пакистана по информации и телерадиовещанию Фирдоус Ашик Аван, исполняющая обязанности пресс-секретаря, поздравила председателя Сената Пакистана Садика Санджрани с победой в голосовании по поводу вотума недоверия, выдвинутого против него.

Usman.pg Парламент. Пакистан

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, официальный представитель правительства заявила, что сенаторы от оппозиционных партий, поддержавшие Садика Санджрани на голосовании «отвергли политику коррупции своих собственных партий», которые, по словам Фирдоус Ашик Аван, стремились использовать Сенат в своих личных целях.

Напомним, что 1 августа группа оппозиционных сенаторов во главе с Раджой Зафаром Уль-Хаком попыталась вынести вотум недоверия председателю Сената Садику Санджрани от правящей партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость»). Получив 50 из 100 голосов, оппозиционеры не смогли добиться своей цели, так как им не хватило трех голосов. В Пакистане попытку сместить председателя Сената сочли неудавшимся «контрнаступлением оппозиции».