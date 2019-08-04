Копенгаген, 4 августа, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Новый лидер датской партии LA («Либеральный Альянс»), 27-летний Алекс Ванопслаг заявил, что партия выступает против существующего запрета на ношение традиционных атрибутов мусульманской женской одежды — бурки и никаба — в общественных местах. «Существующий запрет на ношение бурки и никаба строится на предрассудках, и я считаю, что это несовместимо с правом свободно самовыражаться. Мы против такого запрета» — заявил политик.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Дания

Примечателен тот факт, что сам закон был разработан и принят по инициативе предыдущего правительства Дании, в состав которого входили представители «Либерального альянса». Тем не менее большая часть членов партии в Фолькетинге проголосовала против принятия такого закона — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

В настоящее время проправительственные партии Фолькетинга: партии «Единого списка», социалисты и «Радикалы» также хотят добиться отмены закона о запрете ношения бурки и никаба в общественных местах, однако даже при поддержке «Либерального альянса» у них недостаточно мандатов, чтобы провести это решение в Фолькетинге.