Москва, 3 августа, 2019, 12:19 — ИА Регнум. В Москве на Чистых прудах, Тургеневской и Пушкинской площадях сегодня, 3 августа, собрались немногочисленные протестующие.

SergeyStepykin Чистопрудный бульвар

Напомним, что сегодня внесистемная оппозиция вновь попытается провести акцию протеста в Москве, чтобы поддержать ряд граждан, которому ранее было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.

Предыдущий митинг 27 июля закончился разгоном и задержанием более 1,3 тыс. человек.

Столичная полиция заранее предупреждала, что сегодняшняя акция является незаконной и призвала граждан в ней не участвовать.

На Пушкинской площади сотрудники полиции раздают гражданам листовки, в которых содержится предостережение о незаконной акции.